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Вирусолог: Россию накрыла затяжная волна гриппа

Профессор Чумаков: россиянам нужно принять меры против бушующего гриппа
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Depositphotos

Несмотря на то, что в России заболеваемость гриппом упала на 10%, врачи призывают жителей не расслабляться, так как сейчас наблюдается затяжное распространение заболевания. Причем, если в начале зимы преобладал грипп типа А, то сейчас его сменил тип В. Важно соблюдать меры профилактики, которые помогут избежать заражения, предупредил в беседе с 360.ru главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков.

Сейчас, по словам специалиста, в большей степени среди россиян циркулирует грипп типа В, который больше похож на простуду и протекает более мягко. Что касается причин затянувшейся волны распространения заболевания, то с теплой погодой это вряд ли связано, считает Чумаков.

«Никто не знает, почему заболеваемость гриппом затяжная. Это спекуляции, к тому же это знание ничего не даст. Если все дело в зиме, то мы все равно за нее не отвечаем», - подчеркнул он.

Для профилактики он призвал следовать правилам защиты от вирусных заболеваний, причем основная мера – это вакцинация, помогающая организму выработать иммунитет. Также рекомендуется ограничить контакт с зараженными, избегать мест массового скопления людей, носить маски и обрабатывать руки.

«Чаще мойте руки, не хватайтесь за поручни, например, в метро. Это элементарные правила, чтобы не подхватить какую-то инфекцию», — подчеркнул вирусолог.

Полезно также пропить курс поливитаминов с минералами, железом, цинком, магнием и кальцием. Это, по словам специалиста, помогает укрепить иммунитет. Однако перед покупкой любых витаминных комплексов и БАДов важно предварительно проконсультироваться с врачом, заключил профессор.

Напомним, столичный Роспотребнадзор сообщил, что в Москве во всех возрастных группах отмечается снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным ведомства, «эпидемические пороги по совокупному населению не превышены».

Ранее ученые оценили опасность вспышки птичьего гриппа среди людей.

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