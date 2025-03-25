Ученые оценили опасность вспышки птичьего гриппа среди людей

После случаев заражения людей птичьим гриппом появились тревожные сообщения о возможной вспышке заболевания. Потенциальной угрозой для человечества вирус считается уже давно, однако говорить о том, что он находится в одном шаге от массового заражения людей, еще рано, объяснил в беседе с kp.ru вирусолог, молекулярный биолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков.

«Чтобы говорить об угрозе для человека, нам нужно установить цепочки заражений. Например, от птицы – к корове, от коровы – к человеку, от человека — к другому человеку. Пока мы видим лишь случайные эпизоды, последовательные цепочки не выявлены», — пояснил ученый.

По его словам, сегодня просто начали обращать больше внимания на мутации исходного вируса. Заражение вирусом H5N1 регистрировались и среди близких человеку животных – коров, котов, но все-таки такие случаи остаются единичными.

Причем потенциальной угрозой для людей птичий грипп считают с начала 2000-х годов, но число случаев с выявленной цепочкой заражения остается ограниченным. Этого не хватает, чтобы говорить о том, что вирус птичьего гриппа находится в шаге от массового заражения людей, подчеркнул Чумаков.

По его словам, в организме человека вирус теряет активность, так как ферментативная система отличается от той, которая есть у птиц или коров. Это делает заражение возможным, но такой человек не опасен для окружающих. Для активной передачи вируса он должен сильно мутировать, адаптировавшись под человеческий организм. Это возможно, но точно не в ближайшее время. А с учетом сохранения рисков ситуацию контролируют специалисты, заключил профессор Чумаков.

До этого специалисты федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в США обнаружили скрытое распространение вируса птичьего гриппа H5N1 среди людей. По их данным, эта тенденция оказалась замаскированной сезонным ростом респираторных инфекций и возвращением туберкулеза. Отмечается, что инфекции обнаружили с помощью тестов на антитела у 150 ветеринаров из 46 штатов, что свидетельствует о распространении вируса за пределами известных очагов.

Ранее в Британии впервые выявили случай птичьего гриппа у овец.