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В Турции сгорел отель, пострадали люди

CNN Türk: в турецкой Бурсе при пожаре в отеле пострадали четыре человека

В турецком городе Бурса при пожаре в отеле «Кервансарай» пострадали четыре человека. Об этом пишет CNN Türk.

Еще двух пострадавших спасти не удалось. Один из них — член турецкой сборной по лыжному спорту Беркин Уста, который представлял Турцию на Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Также от огня пострадали президент Ассоциации лыжных инструкторов Турции Яхья Уста и его мать Фикрие Уста. Каким образом они оказались в считавшемся закрытым отеле, не уточняется.

Причина возникновения пожара не установлена. Срок действия сертификата отеля истек, а его лицензия на ведение бизнеса не была продлена муниципалитетом. По итогам проверок, инициированных после трагического пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая, отель был закрыт как не соответствующий требованиям безопасности 2 января 2025 года.

В мэрии Бурсы заявили, что в момент возникновения пожара в отеле не было клиентов, и из него были эвакуированы 12 сотрудников.

До этого число арестованных по делу о пожаре на горнолыжном курорте в Турции возросло до 18.

Ранее крупный пожар в жилом доме в Турции попал на видео.

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