Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Крупный пожар в жилом доме в Турции попал на видео

A Haber: в Аланье горит жилой дом

В Турецкой Аланье загорелся жилой многоэтажный дом. Об этом сообщает телеканал A Haber.

По данным телеканала, к зданию едут экстренные службы.

«Пожар вспыхнул в одном из многоэтажных зданий в Аланье, он вызвал среди жителей панику. Пожарные бригады отправились в здание, где находились рабочие, проводящие ремонт», — говорится в сообщении.

21 января в 3:27 ночи в отеле Grand Kartal, расположенном на популярном горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу, произошел разрушительный пожар. В момент возгорания в 12-этажном здании находились 237 гостей, включая семьи с детьми, которые приехали на отдых во время школьных каникул.

Пожар начался на четвертом этаже, предположительно в ресторане отеля, и быстро распространился по всему зданию. Деревянная облицовка фасада привела к стремительному распространению огня. Многие постояльцы, проснувшись от запаха дыма, обнаружили, что коридоры уже заполнены густым дымом, а системы оповещения не сработали. В панике люди пытались спастись, выпрыгивая из окон или спускаясь по связанным простыням.Многих спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что в Турции во время пожара на горнолыжном курорте погиб известный телеведущий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами