Крупный пожар в жилом доме в Турции попал на видео

В Турецкой Аланье загорелся жилой многоэтажный дом. Об этом сообщает телеканал A Haber.

По данным телеканала, к зданию едут экстренные службы.

«Пожар вспыхнул в одном из многоэтажных зданий в Аланье, он вызвал среди жителей панику. Пожарные бригады отправились в здание, где находились рабочие, проводящие ремонт», — говорится в сообщении.

21 января в 3:27 ночи в отеле Grand Kartal, расположенном на популярном горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу, произошел разрушительный пожар. В момент возгорания в 12-этажном здании находились 237 гостей, включая семьи с детьми, которые приехали на отдых во время школьных каникул.

Пожар начался на четвертом этаже, предположительно в ресторане отеля, и быстро распространился по всему зданию. Деревянная облицовка фасада привела к стремительному распространению огня. Многие постояльцы, проснувшись от запаха дыма, обнаружили, что коридоры уже заполнены густым дымом, а системы оповещения не сработали. В панике люди пытались спастись, выпрыгивая из окон или спускаясь по связанным простыням.Многих спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что в Турции во время пожара на горнолыжном курорте погиб известный телеведущий.