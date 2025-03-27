Жителям Подмосковья напомнили о возможности бесплатно вставить зубы

Жители Подмосковья могут пройти бесплатное протезирование зубов по действующей в регионе программе. С начала текущего года ее участниками стали более 8 тысяч человек, рассказал 360.ru главврач Домодедовской стоматологической поликлиники Михаил Каюгин.

Получить бесплатную медпомощь могут различные категории местных жителей, в их числе — почетные граждане Московской области, ветераны труда и воинской службы при выходе на пенсию, труженики тыла, реабилитированные лица, неработающие пенсионеры без льготного статуса, сообщил врач.

Кроме того, воспользоваться возможностью бесплатного протезирования на сумму более 100 тысяч рублей могут участники СВО, а если у них есть ранения в челюстно-лицевую область, то на эти цели выделяется 1 миллион рублей.

«Льгота такая нужная, востребованная. Многие наши ребята ей пользуются, — отметил Каюгин. — Мы достаточно большую работу в этом направлении ведем, регулярно стараемся встречаться с ребятами, объяснять. Просто многие не знают о ней или что-то слышали».

Чтобы пройти протезирование, необходимо получить направление у стоматолога, а также предоставить удостоверение о праве на льготу — так, это могут быть документы, подтверждающие прекращение трудовой деятельности и так далее. Кроме того, стоит обратиться в регистратуру поликлиники, чтобы получить памятку о том, что необходимо иметь с собой, заключил врач.

Напомним, хирург-имплантолог Игорь Блюмкин отмечал, что курящим людям протезирование зубов противопоказано из-за высокого риска осложнений. Кроме того, при наличии хронических заболеваний, диабета, сердечно-сосудистых и аутоиммунных заболеваний необходимо обсудить возможность проведения процедуры и риски с лечащим врачом.

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