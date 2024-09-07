Врач объяснил, почему обязательно надо вставлять зубы ради сохранения молодости

Каждый зуб, кроме пережевывания пищи, имеет свои определенные функции, рассказал «Газете.Ru» главный врач, хирург-имплантолог сети семейных стоматологических клиник «ИЛАТАН» Зураб Бердзенадзе.

Очень многие, расставшись с зубом (или несколькими) откладывают их восстановление в долгий ящик. Сперва озадачиваются этим, просчитывают варианты, но не особо торопятся и если отсутствие одного зуба или нескольких зубов не заметно, то годами могут обходиться без восстановления. Такой подход очень вреден.

«Когда человек теряет зубы и тянет с протезированием, то есть не идет к специалисту, чтобы восстановить отсутствующие зубы, то запускаются патологические процессы. Постепенно костная ткань истончается, атрофируется в области отсутствующих зубов, и кость становится более хрупкой», — объяснил он.

Нужно понимать, что в нашем организме нет ненужных элементов. Поэтому и каждый зуб играет свою роль. Так, все передние зубы отвечают за формирование улыбки и поддержание положения губ. Ими мы надкусываем пищу, а потом пережевываем ее молярами. Клыки формируют овал лица. Кроме того, они заставляют работать определенные мышцы височно-челюстного сустава и поддерживают изгиб челюсти. Жевательные зубы приминают на себя большую часть нагрузки. Также они поддерживают щеки и формируют овал лица.

«Все это в совокупности подтверждает тезис о том, что с протезированием зубов медлить нельзя. Нельзя откладывать это в долгий ящик», — сказал эксперт.

При отсутствии определенных зубов остальные зубы смещаются в пустующее пространство.

«То есть, природа не любит пустоты, поэтому зубы начинают перемещаться, что приводит к изменению прикуса. Снижается мышечный тонус, щеки проваливаются, лицо теряет прежние очертания, из-за снижения прикуса появляются морщины. И снижается упругость кожи лица. Если не хватает передних зубов, то губы втягиваются внутрь и уголки рта опускаются», — рассказал врач.

После удаления зуба деформируется челюсть. Из-за отсутствия корня зуба постепенно замедляются все обменные процессы в костной ткани челюсти. Так, капилляры сокращаются, рассасываются костные перегородки. Костная ткань атрофируется, соседние зубы начинают сдвигаться в сторону образовавшегося пространства, что искривляет прикус.

«Поскольку зубы меняют положение, часть мышц натягивается, а другая часть, напротив, ослабевает. Так и появляются новые морщинки, либо происходит углубление старых. Помимо этого, щеки начинают проваливаться внутрь», — сказал эксперт.

Именно из-за снижения прикуса и появляются морщины, а также снижается упругость кожи лица.

«Если не хватает передних зубов, то губы втягиваются внутрь и уголки рта опускаются. Отсутствие передних зубов еще в первую очередь сказывается и на функции речеобразования, и на эмоциональной составляющей пациента. Носогубные складки с возрастом становятся более выраженными и глубокими. Уголки губ сползают вниз.

Кроме того, отсутствие зубов в пределах от клыка до первого маляра — одна из причин формирования двойного подбородка», — подчеркнул стоматолог.

Иными словами, чем дольше отсутствуют зубы, тем сильнее деформируется и атрофируется челюстная кость и существенно проседает десна. Из-за этого меняется форма лица, оно становится ассиметричным, а уголки губ постепенно опускаются вниз.

Даже отсутствие одного зуба со временем приводит к появлению морщин, к провисанию щек и прочим негативным процессам, резюмировал врач.

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