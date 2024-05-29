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Россиянам рассказали, кому нельзя проводить протезирование зубов

Хирург Блюмкин: курение — противопоказание к имплантации зубов

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Курящим людям протезирование зубов противопоказано из-за высокого риска осложнений. Об этом «Известиям» рассказал хирург-имплантолог Игорь Блюмкин.

«Для успешного проведения имплантации требуется хорошее состояние здоровья. Иначе в момент самой процедуры или на этапе заживления есть риск возникновения осложнений. При наличии хронических заболеваний, диабета, сердечно-сосудистых и аутоиммунных заболеваний необходимо обсудить возможность проведения процедуры и риски с лечащим врачом», — рассказал врач.

Редко встречается аллергия на металлы, в этом случае проводить имплантацию нельзя. Также процедура противопоказана курящим людям и злоупотребляющим алкоголем. Эти вредные привычки ухудшают защитные и восстановительные функции слизистой оболочки. Заживление десен при этом будет хуже, высок риск инфекции.

При плохой гигиене полости рта, бруксизме (ночном скрежете зубов), привычке грызть орехи нужно сначала решить основную проблему и лишь затем обращаться за протезированием. Также стоит воздержаться от процедуры имплантации во время беременности. Людям до 18 лет имплантация не рекомендуется: из-за роста костей искусственный зуб может сдвинуться в неестественное положение.

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