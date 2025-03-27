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Двое школьников издевались над пенсионеркой в Хабаровске и попали на видео

В Хабаровске подростки издевались над пожилой женщиной

Хабаровские подростки пристали на улице к пожилой женщине и издевались над ней, видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Дерзкий Хабаровск».

По данным канала, инцидент произошел возле школы №46 в Индустриальном районе Хабаровска. Двое мальчиков подошли к пожилой женщине, которая сидела на скамейке у жилого дома, и стали ее оскорблять.

Пенсионерка не смогла дать хулиганам отпор, и те принялись бросать в нее окурки, палки и другой мусор. Они собирались кинуть в женщину кусок льда, но в этот момент в происходящее вмешалась очевидица, которая пригрозила вызовом полиции и спугнула агрессивных школьников.

В УМВД города пока не давали комментариев по поводу ЧП.

До этого школьники из Подмосковья избили мальчика-инвалида, пытавшегося с ними подружиться. На кадрах с места происшествия слышно, как подросток говорит, что он к компании мальчиков «со всей искренностью». После этого несколько школьников по очереди бьют его по лицу. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних установили участников инцидента и вызвали их в отдел вместе с родителями для дачи объяснений.

Ране российские подростки разбили бутылку о голову юноши, жестоко избили его и попали на видео.

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