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Подмосковные школьники избили мальчика-инвалида, который пытался с ними подружиться

В Подмосковье школьники избили мальчика-инвалида, пытавшегося с ними подружиться
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Telegram-канал Это Дмитров, детка!

В Подмосковье агрессивные школьники избили пытавшегося завести друзей мальчика-инвалида. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Дмитров, детка!».

Инцидент произошел возле одного из домов на улице Маркова в городе Дмитрове. Подросток с инвалидностью попытался завести друзей во дворе, однако школьники в ответ начали издеваться над юношей и избивать его.

На кадрах с места происшествия видно, как подросток говорит, что он к компании мальчиков «со всей искренностью». После этого несколько школьников по очереди бьют его по лицу.

В ГУ МВД России по региону сообщили, что по факту случившегося организована проверка. Заявлений в полицию в связи с произошедшим не поступало. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних установили участников инцидента и вызвали их в отдел вместе с родителями для дачи объяснений.

Ранее девятиклассник избил охранника российской школы.

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