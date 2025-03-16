Российские подростки разбили бутылку о голову юноши, жестоко избили его и попали на видео

В Нижнем Новгороде подростки разбили бутылку о голову юноши и жестоко избили его

В Нижнем Новгороде двое подростков напали на юношу, жестоко избили его ногами и попали на видео. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры».

Инцидент произошел на Чукотской улице. Двое агрессоров разбили бутылку о голову юноши, а затем жестоко избили его ногами по голове. На кадрах с места происшествия видно, как злоумышленники вдвоем забивают молодого человека.

В какой-то момент в происходящее вмешалась случайно проходившая мимо женщина, которая разняла драку. Информации о причинах конфликта между молодыми людьми не поступало.

До этого в Казани несколько мужчин привязали подростка к автомобилю и избили. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина завязывает на талии подростка трос, другой конец которого прикрепляет к припаркованной машине.

Ранее ревнивый россиянин избил жену табуреткой.