В США в результате стрельбы погибли четыре человека

CBS: при стрельбе во Флориде погибли четыре человека, в тм числе трое детей

Женщина и трое детей погибли при стрельбе во Флориде, сообщает телеканал CBS.

По данным телеканала, стрельба произошла в городе Пемброк-Парк, еще два человека — мужчина и 10-летняя девочка — получили ранения и были госпитализированы.

«Когда прибыли сотрудники полиции Пемброк-парка, они обнаружили на месте происшествия женщину, младенца и двух малышей мертвыми», — говорится в сообщении.

В настоящее время полиция расследует происшествие, о состоянии раненых информации нет.

До этого телеканал CBS4 сообщал, что в парке Янг в Лас-Крусесе американского штата Нью-Мексико произошла стрельба.

По данным очевидцев, несколько человек получили огнестрельные ранения. Корреспонденты отметили, что на место инцидента приехало много сотрудников полиции. Подробностей, в частности, кто открыл стрельбу, пока не раскрыли.

Ранее двухлетний ребенок выстрелил в своего близнеца из найденного пистолета.