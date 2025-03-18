Двухлетний ребенок выстрелил в своего близнеца из найденного пистолета

В США двухлетний ребенок нашел пистолет и выстрелил в своего близнеца

В США двухлетний ребенок нашел пистолет и выстрелил в своего близнеца. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в штате Джорджия. На данный момент неизвестно, каким образом у ребенка оказался пистолет. Во время игры он попал в брата.

«Полиция не сообщила, была ли стрельба случайной или преднамеренной. Они никому не предъявили обвинений в связи с этим», – сообщается в публикации.

После произошедшего пострадавшего на вертолете доставили в больницу, его состояние оценивают как стабильное. Медики оказывают ему необходимую помощь.

По данным издания, подобные случаи не редкость. Только за последние несколько месяцев как минимум 16 человек получили травмы из-за случайных выстрелов из оружия, которое находилось в руках у детей. В 2023 году подобных случаев зарегистрировали более 400.

До этого в Калининграде подростка задержали за стрельбу по школьникам. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он стрелял по детям из травматического пистолета, пострадавшие получили легкие травмы.

Ранее в США пес случайно выстрелил в своего хозяина из брошенного на кровати пистолета.