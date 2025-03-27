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Врач объяснила, почему опасно игнорировать одышку

Врач Хамицева: одышка может быть признаком серьезных заболеваний
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Depositphotos

Одышка может сигнализировать о наличии серьезных заболеваний, поэтому ее не стоит игнорировать. Об этом kp.ru рассказала врач-терапевт Оксана Хамицева.

«Это серьезный сигнал от организма, свидетельствующий о гипоксии тканей. Сердцу, головному мозгу, печени, почкам не хватает кислорода, и в качестве компенсации легкие начинают учащать акты дыхания, но это, к сожалению, не особо спасает», — уточнила врач.

По ее словам, в случае, если одышка сопровождается головокружением, слабостью, болью в груди, отдающей в левую руку или челюсть, речь может идти об инфаркте. В этом случае Хамицева призвала немедленно вызвать скорую помощь. Одышка, отек и онемение области вокруг носа и губ могут быть признаками отека Квинке, заключила она.

Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин до этого говорил, что заболевание вейперов EVALI, которое также называют «попкорновой болезнью», крайне опасно и грозит летальным исходом. Начинается оно с обычных для увлекающихся вейпами симптомов – одышки и слабости, уточнил он.

Ранее были названы симптомы, указывающие на дефицит железа.

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