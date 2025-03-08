Названы симптомы, указывающие на дефицит железа

Дефицит железа — один из наиболее распространенных в мире дефицитов минералов в мире. Основная часть железа в организме содержится в гемоглобине. Гемоглобин — это компонент эритроцитов (красных кровяных клеток), который позволяет им переносить кислород и снабжать им ткани организма. Железо также является важным компонентом мышечных клеток и необходимо для образования многих ферментов в организме. Наш организм не вырабатывает железо самостоятельно, поэтому важно получать его с пищей, рассказала «Газете.Ru» Ирина Чекмарёва, терапевт-кардиолог клиники «Семейная».

По ее словам, поначалу дефицит железа может быть настолько легким, что остается незамеченным. Но по мере того, как в организме накапливается дефицит железа, признаки и симптомы усиливаются.

«Первый и наиболее распространенный признак дефицита железа — это усталость. Люди, испытывающие нехватку этого микроэлемента, часто замечают, что их энергия иссякает, и они чувствуют себя уставшими даже без значительных физических нагрузок. Это связано с тем, что недостаток железа приводит к снижению уровня гемоглобина, что, в свою очередь, влияет на перенос кислорода к тканям и органам. Усталость может сопровождаться апатией и снижением работоспособности, что негативно сказывается на качестве жизни. Может нарушиться концентрация внимания и способность к обучению», — отметила эксперт.

Тем не менее, усталость — это не единственный симптом. Другими частыми проявлениями дефицита железа являются бледность кожных покровов и слизистых оболочек.

«Также стоит обратить внимание на изменение в состоянии волос и ногтей. При дефиците железа могут происходить ломкость волос и ногтей. Не менее важным симптомом является одышка и учащенное сердцебиение, особенно при физической активности. Люди с дефицитом железа могут заметить, что даже простая прогулка вызывает у них одышку и учащенное сердцебиение. Это происходит потому, что сердце вынуждено работать интенсивнее для того, чтобы компенсировать недостаток кислорода в организме», — сказала врач.

Реже из-за дефицита железа могут возникнуть парорексия (потребность есть то, что не предназначено для еды, например, лед, мел или крахмал), ложкообразные ногти (тонкие вогнутые ногти на пальцах рук) и синдром беспокойных ног (непреодолимое стремление двигать ногами, когда человек сидит или лежит).

«В случае появления одного или нескольких из вышеперечисленных симптомов, важно не игнорировать эти признаки. Обязательно стоит обратиться к врачу для диагностики и, при необходимости, коррекции дефицита железа», — резюмировала она.

Ранее врач объяснила, почему весной становится больше прыщей.