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Психолог рассказала, дефицит какого гормона вызывает плохое настроение и депрессию

«КП»: серотонин влияет на развитие депрессии и плохого настроения
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Depositphotos

Настроение людей во многом зависит от серотонина — «гормона счастья», его снижение грозит появлением раздражительности, эмоциональных срывов, импульсивности и проблем со сном. Об этом kp.ru рассказала клинический и кризисный психолог Алиса Можна.

По ее словам, от этого гормона зависит и серьезное заболевание — депрессия.

«Проявляется неспособность защищаться, говорить «нет», а также все время хочется покушать сладкого и мучного. И если при колебании уровня гормона счастья отмечается колебание настроения, то депрессивный эпизод — это когда серотонина недостаточно постоянно», — пояснила Можна.

Психолог добавила, что для того, чтобы отличить депрессию от плохого настроения, можно использовать опросник Бернса. Она уточнила, что вопросы в нем затрагивают мысли человека, его поведение, физическое состояние и не только.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Рашид Хамидуллин до этого говорил, что, согласно результатам многочисленных исследований, физическая активность помогает справиться с депрессией, благодаря выработке отвечающих за настроение нейромедиаторов — эндорфинов и серотонина.

Ранее стало известно, почему женщины страдают депрессией в два раза чаще мужчин.

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