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Стало известно, почему женщины страдают депрессией в два раза чаще мужчин

Biological Psychiatry: биологические механизмы депрессии выявлены с учетом пола
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Mike_shots/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Королевского колледжа Лондона впервые изучили влияние биологических процессов на развитие депрессии у подростков с учетом пола. Исследователи проанализировали роль кинуренинового пути—серии химических реакций, связанных с переработкой аминокислоты триптофан. Работа опубликована в журнале Biological Psychiatry .

Депрессия встречается в два раза чаще у женщин, и этот дисбаланс начинает проявляться в подростковом возрасте. Авторы исследования изучили 150 подростков из Бразилии, разделенных на три группы: с низким риском депрессии, с высоким риском и с диагностированной депрессией. Их состояние отслеживали в течение трех лет, анализируя уровни нейропротекторных (защитных) и нейротоксичных (повреждающих мозг) веществ, образующихся в кинурениновом пути.

Результаты показали, что подростки с депрессией или высоким риском ее развития имели пониженные уровни кинуреновой кислоты, которая защищает нервные клетки. Это снижение было наиболее выражено у девушек, что может объяснять их повышенную уязвимость к депрессии.

Кроме того, ученые обнаружили, что воспалительные процессы в организме могут усиливать выработку кинурениновых нейротоксинов, повышая риск развития стойкой депрессии. У девушек с затяжной депрессией через три года наблюдался повышенный уровень этих веществ, что может усложнять выздоровление.

Ведущий автор исследования, доктор Нагме Никхеслат, отметила, что анализ химических процессов в кинурениновом пути может помочь выявлять подростков, подверженных риску хронической депрессии. Это открытие может способствовать разработке более точных методов поддержки.

Исследователи подчеркивают важность сочетания биологических и социальных факторов при изучении депрессии и надеются, что их работа поможет создать эффективные стратегии профилактики и лечения этого состояния.

Ранее ученые выявили участки мозга, ответственные за эпилепсию.

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