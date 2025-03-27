В Москве суд арестовал имущество курьера, обвиняемого в покушении на Прозорова

В Москве суд арестовал имущество курьера, доставившего бомбу для Прозорова

Замоскворецкий суд Москвы арестовал имущество курьера Ивана Паскаря, доставившего бомбу для подрыва автомобиля бывшего подполковника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о наложении ареста на имущество», — отметили в суде.

Отмечается, что с момента задержания Паскарь дает последовательные показания. По его словам, он просто занимался своей работой и не знал, что ему подложили взрывное устройство для автомобиля Прозорова Toyota Land Cruiser Prado.

12 апреля в Москве на Прозорова было совершено покушение. Злоумышленники взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, принадлежащий бывшему подполковнику СБУ. Он получил ранения ног и руки, но остался жив. Взрыв произошел в Западном Дегунино. Машина была припаркована около жилого дома на Коровинском шоссе. Прозорова, находившегося за рулем автомобиля, госпитализировали.

Ранее Прозоров объяснил, почему покушение на него не удалось.