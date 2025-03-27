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В России может появиться новый самозапрет для граждан

Самозапрет на получение иностранных звонков может появиться осенью 2025 года
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Depositphotos

Возможность самозапрета на получение звонков с иностранных номеров и с территории иностранных государств могут ввести в России в сентябре 2025 года. Об этом ТАСС рассказал руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Он добавил, что в следующем году также может быть внедрен самозапрет на оформление сим-карт.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян не принимать звонки в иностранных мессенджерах, которые поступают якобы от органов власти.

Мишустин напомнил, что госструктуры не работают таким образом — ни с этими мессенджерами, ни с этими инструментами. Премьер-министр также перечислил работающие методы защиты от мошенников, среди которых: маркировка международных звонков, а также самозапрет на спам-обзвоны.

До этого сообщалось, что самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян в первые две недели работы сервиса. Отмечается, что подавляющее большинство граждан выбирают формат полного запрета на кредиты: 5,85 миллиона заявок (91%). При этом заявления на снятие самозапрета за период с 1 по 16 марта направили 50,1 тысячи граждан.

Ранее стали известны регионы — лидеры по числу самозапретов на кредиты.

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