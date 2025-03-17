Названо число россиян, установивших самозапрет на кредиты

Самозапрет на кредиты в первые 2 недели установили 6,2 млн россиян

Самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян в первые две недели работы сервиса (информацию по состоянию на 16 марта). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Отмечается, что подавляющее большинство граждан выбирают формат полного запрета на кредиты: 5,85 миллиона заявок (91%).

При этом заявления на снятие самозапрета за период с 1 по 16 марта направили 50,1 тысячи граждан.

Согласно информации ОКБ, в топ-10 регионов России по количеству установленных самозапретов вошли: Москва (663,6 тысячи человек), Московская область (442,1 тысячи), Санкт-Петербург (306,1 тысячи), Республика Башкирия (215,4 тысячи), Свердловская область (195,2 тысячи), Ростовская область (174,0 тысячи), Краснодарский край (173,3 тысячи), Республика Татарстан (163,9 тысячи), Челябинская область (160,4 тысячи), Нижегородская область (136,4 тысячи).

Сервис самозапрета на кредиты может помочь защититься от мошенников. Снять ограничение можно в любой момент с помощью «Госуслуг».

Ранее сообщалось, что в России могут ввести санкции за обман с самозапретом на кредит.