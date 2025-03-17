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Стали известны регионы-лидеры по числу самозапретов на кредиты

ОКБ: больше всего самозапретов на кредиты оформили в Москве и Московской области
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Depositphotos

6,2 млн граждан России воспользовались возможностью установить самозапрет на кредиты за две недели работы сервиса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

91% и 5,85 млн человек выбрали формат полного запрета на получение займов. Успели отменить самозапрет 50,1 тыс. граждан.

Чаще всего услугу заказывали в Москве — 663,6 тыс. раз, Московской области — 442,1 тыс. раз. Затем следуют Санкт-Петербург — 306,1 тыс. раз, Башкирия — 215,4 тыс. раз, Свердловская область — 195,2 тыс. раз, Ростовская область — 174,0 тыс. раз, Краснодарский край — 173,3 тыс. раз, Татарстан — 163,9 тыс. раз, Челябинская область — 160,4 тыс. раз и Нижегородская область — 136,4 тыс. раз.

14 марта председатель Комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в Госдуме хотят разработать санкции для россиян, которые нарушают банковские правила и пытаются обмануть банки и микрофинансовые организации (МФО) с самозапретом на кредиты.

Ранее россиянам раскрыли схему обмана с самозапретом на кредиты.

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