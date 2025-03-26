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Мишустин призвал не принимать звонков в иностранных мессенджерах от якобы госструктур

Мишустин призвал не принимать звонки в мессенджерах от якобы госструктур
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян не принимать звонки в иностранных мессенджерах, которые поступают якобы от органов власти. Об этом он заявил в ходе отчета о работе правительства за 2024 год, стенограмма опубликована на сайте Госдумы.

«Я хочу обратиться к людям, ко всем, кто нас смотрит. Пожалуйста, не принимайте никаких звонков, сообщений по иностранным мессенджерам от федеральных органов исполнительной власти», — заявил глава российского правительства.

Мишустин напомнил, что госструктуры не работают таким образом — ни с этими мессенджерами, ни с этими инструментами. Премьер-министр также перечислил работающие методы защиты от мошенников, среди которых: маркировка международных звонков, а также самозапрет на спам-обзвоны.

Кроме того, Мишустин обратил внимание на двухфакторную идентификацию личности для доступа на госуслуги и банковские сервисы, отметив, что эта функция также защищает от мошеннических действий.

До этого сообщалось, что Госдума приняла в окончательном чтении (во втором и третьем) законопроект о борьбе с телефонным мошенничеством, включающий более 30 мер. Законопроект будет направлен в Совет Федерации, а затем президенту для подписания. Вступление в силу большинства положений запланировано на 1 июня.

Ранее россиянок предупредили о новой мошеннической схеме от «успешных мужчин 30–35 лет».

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