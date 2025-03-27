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В России могут измениться правила проведения медосвидетельствования

Минздрав с 1 сентября планирует изменить правила медосвидетельствования
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С 1 сентября 2025 года министерство здравоохранения РФ планирует изменить правила проведения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Об этом, ссылаясь на портал проектов нормативных правовых актов, сообщает РИА Новости.

Проект приказа Минздрава уточняет особенности проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и вынесения заключения по его результатам при оказании экстренной медицинской помощи. Так, во время экстренной медпомощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, а также при признаках отравления наркотическими средствами, ядовитыми или психотропными веществами, производится отбор мочи и крови, которые хранятся в течение недели и при необходимости исследуются.

Изменения также коснутся перечня основных групп наркотических средств и психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования.

Кроме того, уточнены получение информированного добровольного согласия на проведение медосвидетельствования и основания для отказа от него.

11 марта автоюрист Лев Воропаев разъяснил, что алкометр ГИБДД должен иметь функцию печати теста.

Ранее сообщалось, что Минздраву России дадут новые полномочия.

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