Минздраву России дадут новые полномочия

Министерству здравоохранения России предложили право устанавливать порядок клинических рекомендаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства России.

«На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: ...О проекте поправок Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №770471-8 «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О биологической безопасности в Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе.

Среди новых полномочий, которыми предполагается наделить Минздрав, — право определять порядок клинических рекомендаций. На сегодняшний день Минздрав может только проводить экспертную оценку таких рекомендаций, которые разрабатываются медицинскими профессиональными некоммерческими организациями.

До этого Минздрав предложил новые правила освидетельствования на опьянение.

Одним из ключевых изменений станет обновление перечня наркотических и психотропных веществ, на которые проводятся исследования, с учетом актуальной структуры наркопотребления в России.

Ранее Минздрав решил изменить правила прикрепления к поликлиникам.