Россиянам объяснили, каким должен быть алкометр ГИБДД

Алкометр, которым инспекторы ДПС проверяют водителей на состояние алкогольного опьянения, должен иметь функцию вывода на бумагу результата теста, но саму распечатку сотрудники ГИБДД могут сделать позднее. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Прибор должен иметь возможность распечатать результат освидетельствования. То, что сотрудник Госавтоинспекции не распечатывает немедленно данный «чек», не является грубым нарушением. По практике, многие приборы сразу не могут выводить «чек», их необходимо подключать к отдельному устройству. Обычно этот «чек», если такой возможности нет, выводится в ГИБДД и прикладывается к материалам дела», — пояснил Воропаев.

Суды указывают, что полицейский алкометр должен иметь возможность распечатать «чек», а не вывести его немедленно после проведения освидетельствования. Распечатка будет в деле, это не признается судами грубым нарушением процедуры, и водитель будет наказан за нарушение пункта 2.7 ПДД за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, предупредил юрист.

Процедуру освидетельствования нетрезвой женщины, при которой инспектор в патрульной машине не распечатал результат теста, а лишь продемонстрировал его на камеру, опубликовал Telegram-канал Госавтоинспекции России.

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