В Госдуме заинтересовались красками для волос

Депутат Госдумы Сергей Леонов попросил Роспотребнадзор проверить безопасность красок для волос от европейских производителей Schwarzkopf и Syoss. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на письмо депутата в ведомство.

В своем обращении Леонов приводит сообщение СМИ об обнаружении в продукции этих фирм бутилфенилметилпропионаля (лилиевого альдегида), который может привести к нарушению репродуктивной функции и контактному дерматиту.

Он попросил проверить эту информацию и в случае подтверждения поручить региональным управлениям надзорного органа провести внеплановые проверки торговых точек с целью изъятия красок этих брендов из оборота.

Леонов заявил агентству, что Роспотребнадзор в 2023 году подтвердил опасность лилиевого альдегида, который внесли в список запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции.

При этом бутилфенилметилпропиональ все еще можно найти в России в некоторых косметических товарах, добавил депутат.

В начале марта депутат Госдумы Алексей Говырин направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить законность продажи кукол Monster High в гробах.

Ранее в Госдуме выступили против введения акциза на чипсы.