Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заинтересовались красками для волос

Леонов призвал Роспотребнадзор проверить безопасность красок Schwarzkopf и Syoss
close
Shutterstock

Депутат Госдумы Сергей Леонов попросил Роспотребнадзор проверить безопасность красок для волос от европейских производителей Schwarzkopf и Syoss. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на письмо депутата в ведомство.

В своем обращении Леонов приводит сообщение СМИ об обнаружении в продукции этих фирм бутилфенилметилпропионаля (лилиевого альдегида), который может привести к нарушению репродуктивной функции и контактному дерматиту.

Он попросил проверить эту информацию и в случае подтверждения поручить региональным управлениям надзорного органа провести внеплановые проверки торговых точек с целью изъятия красок этих брендов из оборота.

Леонов заявил агентству, что Роспотребнадзор в 2023 году подтвердил опасность лилиевого альдегида, который внесли в список запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции.

При этом бутилфенилметилпропиональ все еще можно найти в России в некоторых косметических товарах, добавил депутат.

В начале марта депутат Госдумы Алексей Говырин направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить законность продажи кукол Monster High в гробах.

Ранее в Госдуме выступили против введения акциза на чипсы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами