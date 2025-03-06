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В Госдуме заинтересовались куклами в гробах

Депутат Госдумы Говырин попросил проверить законность продажи кукол в гробах
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Monster High

Депутат Госдумы Алексей Говырин, который выступает от фракции «Единая Россия», направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить законность продажи кукол Monster High в гробах. Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из документа, который есть в распоряжении агентства, парламентарий получил обращение в соцсетях по вопросу продажи кукол Monster High. Особенное внимание было уделено линейке кукол, в комплекте с которыми идет игрушечный гроб.

Депутат отметил, что на коробках с такими игрушками стоит знак «4+», который означает, что подобная кукла предназначена для детей старше 4 лет. Однако подобная игрушка может нанести психологический вред ребенку. Говырин попросил главу Роспотребнадзора провести проверку законности продажи этих игрушек.

Накануне глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова заявила, что в России более 70% рынка детских игрушек занимает импорт. Парламентарий подчеркнула, что многие зарубежные компании массово продвигают товары, которые вызывают опасения.

По мнению Лантратовой, некоторые современные зарубежные детские товары «стирают грань между добром и злом», более того, они могут иметь негативное влияние на психику детей. В пример депутат привела игрушки «Хагги Вагги», которые созданы за границей и напоминают персонажа из фильмов ужасов.

Ранее психолог рассказала, какие игрушки вызывают агрессию у детей.

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