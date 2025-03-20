19-летняя девушка спасала пьяную тонущую женщину из реки и не выжила сама

19-летняя жительница Китая Ван Цзямань спасла пьяную женщину из реки и не выжила сама. Об этом пишет китайский портал Beijing News.

Инцидент, как уточняется, произошел в районе Цзянбэй города Нинбо провинции Чжэцзян в начале марта.

Ван с друзьями отдыхала на реке, когда компания увидела пьяную женщину. Она прыгнула в воду, а Цзямань кинулась за ней. В какой-то момент девушка вытолкнула незнакомку из воды, но сама выбраться на берег уже не смогла.

Как выяснили китайские журналисты, Ван нашли лишь следующим утром.

10 марта из Москвы-реки спасли провалившегося под лед мужчину. Мужчина упал в воду недалеко от устья реки Сходня. Проходившая мимо женщина заметила его и оперативно вызвала спасательную службу. Его удалось спасти, о состоянии пострадавшего на данный момент неизвестно.

До этого в Москву-реку провалился 72-летний рыбак. Инцидент произошел на набережной на Перервинском плесе. Спасли его благодаря местной жительнице, которая увидела момент происшествия в окно и быстро позвонила в службу спасения. Мужчина не пострадал и отказался от госпитализации.

Ранее автомобиль с двумя детьми ушел под воду в Самарской области.