В Совфеде «с пониманием» отнеслись к затянувшемуся назначению сенатора от Тувы

Верховный хурал (парламент) Тувы не назначил заседание по выборам сенатора от региона на 25 октября – последний день, который был отведен для процедуры. В Совете Федерации отнеслись «с пониманием» к этому, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что парламент Тувы может не успеть назначить своего сенатора в Совфед из-за возможного продвижения бывшего заместителя экс-министра обороны Сергея Шойгу Руслана Цаликова, который теперь занимает должность секретаря Совбеза России.

Первое заседание в новом созыве состоялось 26 сентября. Парламент Тувы должен был в течение месяца после первого заседания назначить сенатора.

В Совфеде заявили, что понимают, что согласование кандидата «может иметь продолжительный период», и относятся к этому с пониманием. Пока в верхней палате парламента продолжают работать предыдущий сенатор от Тувы Дина Оюн.

В июле газета «Ведомости» писала, что Руслан Цаликов, проработавший восемь с половиной лет заместителем Сергея Шойгу, может занять пост сенатора от Тувы. Свой пост он покинул 17 июня, после того как Сергей Шойгу был назначен секретарем Совбеза РФ.

Экс-первый замглавы министерства возглавляет список «Единой России» на очередных выборах в региональный парламент вместе с главой Тувы Владиславом Ховалыгом и участником военной операции Буяном Кууларом, рассказал газете замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.

Ранее Владимир Путин исключил Шойгу из президентского Совета по физкультуре и спорту.