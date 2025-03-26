Россиянин попытался изнасиловать незнакомку во дворе дома, но та дала отпор

В Курганской области мужчина напал на незнакомку во дворе дома и пытался ее изнасиловать. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 23 марта во дворе одного из домов на Красноармейской улице в городе Шадринске. Злоумышленник напал на девушку и, угрожая ей физическим устранением, попытался совершить изнасилование, однако жертва дала ему отпор.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний местный житель, мужчине предъявили обвинение. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

До этого в Набережных Челнах трое мужчин изнасиловали 17-летнюю девушку. По предварительной информации, мужчины трудоустроены и работают в том числе на стройке.

Ранее девушка доказала изнасилование с помощью отражения в дверце стиральной машины.