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Москвичка шесть раз ударила бывшего мужа ножом после ссоры

РЕН ТВ: в Москве женщина шесть раз ударила бывшего мужа ножом
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Depositphotos

В Москве 60-летняя местная жительница после ссоры шесть раз ударила своего 55-летнего бывшего мужа ножом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Предварительно, инцидент произошел 25 марта в квартире дома, расположенного на Окружном проезде. Местная жительница пришла к своему экс-супругу, и между ними возникла ссора. В ходе конфликта женщина нанесла ему шесть ударов ножом в шею, грудь и бедро. Мужчина не выжил.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ.

До этого стало известно, что россиянку будут судить за 34 удара ножом, которые она нанесла издевавшемуся над ней мужу. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент совершения преступления она находилась в состоянии аффекта, вызванного длительной психотравмирующей ситуацией.

Ранее пьяная россиянка искусала полицейского, который привез ее в больницу.

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