Пьяная россиянка искусала полицейского, который привез ее в больницу

В Адыгее женщина напала на сотрудника полиции и укусила его за руку. Об этом сообщает прокуратура республики.

По данным следствия, в январе 2025 года нетрезвую обвиняемую доставили в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования. Злоумышленницу сопровождал сотрудник полиции, не желая быть привлеченной к ответственности, она оказала стражу порядка сопротивление и укусила его за руку.

В отношении дебоширки было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Приговором суда ей назначен штраф в сумме 20 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области пьяная пара натравила на полицейских собаку. Сотрудники полиции пытались задержать нетрезвую пару. Дебоширы оказали сопротивление: 26-летняя женщина пнула одного из полицейских, а второго ударила ножом в спину. Скрываясь от стражей порядка в подъезде дома, женщина натравила на них собаку бойцовской породы, а её спутник ударил сотрудника монтировкой по ноге. Подозреваемых в нападении удалось задержать, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, нападавшие заключены под стражу.

Ранее пьяный кемеровчанин избил приехавшего на вызов полицейского.