Россиянку будут судить за 34 удара ножом, которые она нанесла издевавшемуся над ней мужу

В Челябинске будут судить женщину, которая 34 раза ударила мужа ножом

В Челябинске 59-летнюю женщину будут судить за 34 удара ножом, которые она нанесла мужу, систематически издевавшемуся над ней. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, все случилось в декабре прошлого года в одной из квартир дома на улице Чайковского. Женщина во время очередного конфликта с мужем, находясь в состоянии сильного душевного волнения, не менее 34 раз ударила мужчину кухонным ножом. Спасти супруга нападавшей не удалось.

Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент совершения преступления женщина находилась в состоянии аффекта, вызванного длительной психотравмирующей ситуацией. Супруг систематически издевался над ней, оскорблял и избивал.

Прокуратура утвердила в отношении женщины обвинительное заключение по ч. 1 ст. 107 УК РФ. Фигурантка признала вину в полном объеме. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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