В Москве задержали подозреваемых в хищениях через «Пушкинскую карту»

СК: задержаны подозреваемые в хищении более 1 млн руб. через «Пушкинскую карту»

В Москве задержаны подозреваемые в хищениях при реализации программы «Пушкинская карта». Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

По данным следствия, один из участников группировки разработал план для хищения средств, выделяемых в рамках программы «Пушкинская карта».

«Путем обмана соучастники похищали денежные средства, находящиеся на социальных картах, посредством приобретения билетов на музыкальное мероприятие», — рассказали в СК.

Отмечается, что было обеспечено массовое приобретение с «Пушкинских карт» 321 билета на организуемые участниками группировки культурные мероприятия. При этом настоящих зрителей на этих «концертах» не было. По данным СК, соучастники похитили более 1 млн рублей бюджетных средств и денежных средств банка. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

10 марта Министерство внутренних дел (МВД) России предупредило о мошенниках, которые обманывают подростков, предлагая им инструкции по выводу средств с «Пушкинской карты».

Ранее мошенники, похитившие 200 млн через «Пушкинские карты», получили тюремные сроки.