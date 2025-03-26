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Голый мужчина с мечом, убегавший от росгвардейцев на Кубани, получил семь суток ареста

На Кубани арестовали мужчину, который убегал от Росгвардии голым, но с мечом

На Кубани поместили под арест 49-летнего мужчину, который убегал от росгвардейцев голым, но с мечом. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

На мужчину завели дело по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ. Суд назначил фигуранту наказание в виде семи суток административного ареста в спецприемнике.

Все случилось 25 марта на центральной улице в станице Староминской. Бдительные граждане сообщили стражам порядка о неизвестном, который странно себя ведет, а очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина в одних носках стоит возле проезжей части и машет самодельным мечом, после чего убегает от Росгвардии по проезжей части. На записи также видно, что нарушителя догоняют. Сотрудникам правоохранительных органов в конечном итоге удалось задержать неодетого мужчину, после чего его передали медикам.

Ранее в Челябинске мужчина без одежды гулял вдоль проезжей части.

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