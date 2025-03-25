Голый россиянин гулял по проезжей части и попал на видео

В Челябинске на видео попало, как голый мужчина гулял по дороге

В Челябинске мужчина без одежды гулял вдоль проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Голый мужчина, разгуливающий возле Паркового, испугал челябинцев», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина без одежды идет вдоль проезжей части, потом разворачивается и уходит. Также на записи видно, что возле челябинца проезжают автомобили.

По словам местных жителей, мужчину увидели около семи часов утра.

До этого сообщалось, что в Казани нарушители устроили катание на капоте возле кремля. На опубликованном в сети видео видно, как трое мужчин едут на капоте автомобиля возле Казанского кремля. По словам нарушителей, они увидели запись, на которой две девушки таким же образом катались на Lada Priora, и огорчились, что не сделали так первыми.

Кроме того, эти же мужчины устроили дрифт на эвакуаторе и опрокинули машину, в которой находились люди.

Ранее водителю стало плохо за рулем, и он устроил ДТП на МКАД.