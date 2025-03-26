Голый россиянин с мечом убегал от росгвардейцев по проезжей части и попал на видео

Под Краснодаром на видео попало, как голый мужчина с мечом убегал по дороге

Под Краснодаром мужчина с самодельным мечом убегал от росгвардейцев по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«Заметили героя, который не носит плащей (и одежду в целом), в станице Староминской. Он размахивал мечом из подручных материалов и убегал от воображаемых врагов», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина в одних носках стоит возле проезжей части и машет самодельным мечом, после чего убегает от мужчин в спецодежде по проезжей части. На записи также видно, что нарушителя догоняют.

По информации источника, очевидцы вызвали сотрудников правоохранительных органов. Прибывшие росгвардейцы задержали мужчину и передали нарушителя медикам.

До этого сообщалось, что в Челябинске мужчина без одежды гулял вдоль проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина без одежды идет вдоль проезжей части, потом разворачивается и уходит.

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