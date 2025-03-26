Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Голый россиянин с мечом убегал от росгвардейцев по проезжей части и попал на видео

Под Краснодаром на видео попало, как голый мужчина с мечом убегал по дороге

Под Краснодаром мужчина с самодельным мечом убегал от росгвардейцев по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«Заметили героя, который не носит плащей (и одежду в целом), в станице Староминской. Он размахивал мечом из подручных материалов и убегал от воображаемых врагов», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина в одних носках стоит возле проезжей части и машет самодельным мечом, после чего убегает от мужчин в спецодежде по проезжей части. На записи также видно, что нарушителя догоняют.

По информации источника, очевидцы вызвали сотрудников правоохранительных органов. Прибывшие росгвардейцы задержали мужчину и передали нарушителя медикам.

До этого сообщалось, что в Челябинске мужчина без одежды гулял вдоль проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина без одежды идет вдоль проезжей части, потом разворачивается и уходит.

Ранее россиянин напал на женщину и пытался увезти ее на авто.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами