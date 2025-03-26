Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Екатеринбургский подросток напал с ножом на незнакомца

В Екатеринбурге подростка арестовали за нападение с ножом на незнакомца
close
Свердловский областной суд

В Екатеринбурге 17-летнего юношу отправили в СИЗО за нападение с ножом на незнакомца. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

Предварительно, молодой человек напал с ножом на незнакомого ему человека. В его отношении возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.1 ст. 105 УК РФ.

Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании подростку меры пресечения в виде ареста. Юноша будет находиться под стражей до 22 мая.

До этого в Туле подросток напал на сверстника с ножом и перцовкой после ссоры. Юношу задержали, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Семья осужденного также обязана выплатить потерпевшему один миллион рублей компенсации за причиненный его здоровью вред.

Ранее в Подмосковье пенсионер пырнул соседа ножом в спину за прослушивание музыки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами