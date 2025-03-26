Екатеринбургский подросток напал с ножом на незнакомца

В Екатеринбурге подростка арестовали за нападение с ножом на незнакомца

В Екатеринбурге 17-летнего юношу отправили в СИЗО за нападение с ножом на незнакомца. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

Предварительно, молодой человек напал с ножом на незнакомого ему человека. В его отношении возбудили уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.1 ст. 105 УК РФ.

Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании подростку меры пресечения в виде ареста. Юноша будет находиться под стражей до 22 мая.

До этого в Туле подросток напал на сверстника с ножом и перцовкой после ссоры. Юношу задержали, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Семья осужденного также обязана выплатить потерпевшему один миллион рублей компенсации за причиненный его здоровью вред.

Ранее в Подмосковье пенсионер пырнул соседа ножом в спину за прослушивание музыки.