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В Туле подросток напал на сверстника с ножом и перцовкой

В Туле подросток получил шесть лет колонии за нападение на сверстника с ножом
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F01 PHOTO/Shutterstock/FOTODOM

В Туле осудили подростка, который распылил в лицо сверстнику перцовый баллончик и несколько раз ударил его ножом. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы области.

По данным следствия, в мае 2024 года, две подростков находились во дворе многоэтажки. Молодые люди поссорились, в ходе конфликта один из них достал перцовый баллончик, распылил его в лицо сверстнику и ударил его ножом несколько раз. Спасти раненого не удалось.

Нападавшего задержали, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Семья осужденного также обязана выплатить потерпевшему один миллион рублей компенсации за причиненный его здоровью вред.

До этого сообщалось, что в Тульской области пьяный подросток напал на мальчика. 17-летний юноша напал на 13-летнего мальчика во дворе дома. Злоумышленник похитил у ребенка телефон стоимостью 18 тысяч рублей. Семья пострадавшего обратилась в правоохранительные органы, подозреваемого в нападении задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое, юноше может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Стерлитамаке мужчина бродил по улице с ножом и перцовкой и кидался на прохожих.

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