В Подмосковье пенсионер пырнул соседа ножом в спину за прослушивание музыки

В Подмосковье пенсионер ранил ножом соседа за то, что тот слушал музыку

Житель Подмосковья ударил ножом соседа из-за музыки, пишет mk.ru.

Владельцы соседних домов в подмосковном Егорьевске часто ссорились из-за пристрастия одного из них к музыке, а другого — к полной тишине. Последний, 60-летний мужчина, живущий в доме с тремя детьми и внуками, даже подавал на меломана иск в суд. 44-летний мужчина утверждает, что слушал музыку негромко, но это не помогало.

Апогеем конфликтных отношений между ними стал инцидент, произошедший 22 марта. В тот день хозяин дома включил любимую музыку, а уже через несколько минут к нему во двор прибежал сосед. После непродолжительной перепалки пенсионер пырнул его ножом в спину.

«В это время у нас в гостях была 7-летняя девочка, они общались с моей дочкой. Так этот негодяй, напавший на меня, зашел к нам в дом и хотел даже девочек порезать!» — вспоминает потерпевший.

Раненого доставили в больницу, его состояние сейчас оценивается как стабильное, а подозреваемого задержали.

«Я музыку очень люблю, но включаю тихо. Музыка обычная, лирика… Я ведь в своем доме и никому не мешаю. Но соседа она, наверное, вывела из себя. Явно он невменяемый, или что-то с психикой», — уверен потерпевший.

Ранее волгоградец пытал соседей по коммуналке, ежедневно включая им песни Шамана.