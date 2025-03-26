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Новак рассказал о нерешенных вопросах по «Северному потоку — 2»

Новак: «Северный поток — 2» готов качать газ, но есть ряд нерешенных вопросов
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Hannibal Hanschke/Reuters

Одна из ниток «Северного потока — 2» находится в рабочем состоянии, однако ее работе препятствует ряд нерешенных вопросов. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

«Здесь вопрос не технический — технически, в принципе, газопровод в рабочем состоянии. А вопрос в целом — по возможности поставок, возможности эксплуатации. Здесь очень много вопросов на сегодняшний день», — заявил он.

Новак добавил, что в настоящее время нет ни договора, ни потребителя полезных ископаемых, несмотря на рабочее состояние газопровода.

Незадолго до этого глава крупнейшей в мире французской нефтегазовой компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что не удивится, если неэксплуатирующиеся и частично поврежденные газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» могут быть запущены в эксплуатацию.

Три из четырех газопроводов Nord Stream были повреждены в результате взрывов, произошедших в 2022 году. Одна нитка газопровода осталась неповрежденной.

Перед этим власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.

Ранее Лавров рассказал о переговорах России и США по «Северным потокам».

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