Водитель грузовика сдал назад в петербургском дворе и переехал пенсионерку

В Петербурге водитель грузовика сдал назад и переехал пенсионерку

В Петербурге 75-летняя пенсионерка оказалась под колесами грузовика, когда водитель автомобиля сдавал назад. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в одном из дворов на Гражданском проспекте. На кадрах с места происшествия видно, как пожилая женщина идет по дороге и в какой-то момент на нее наезжает грузовик, сдающий задним ходом. Автомобиль переехал пенсионерку, спасти ее не удалось. На видео также видно, как водитель транспортного средства после случившегося выходит из салона и хватается за голову.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, сообщили в ГУ МВД России по региону. Стражи порядка задержали водителя грузовика, им оказался мужчина 1992 года рождения.

До этого в Брянской области три человека пострадали в ДТП с выехавшим на рельсы грузовиком. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным.

Ранее на видео попало столкновение самосвала и бетономешалки в Сибири.