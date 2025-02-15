В Брянской области три человека пострадали в ДТП с выехавшим на рельсы грузовиком

В Брянской области произошло ДТП с участием электрички. Об этом сообщает Московская железная дорога в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел между станциями Брасово и Комаричи. Грузовик выехал на рельсы несмотря на то, что в этот момент к месту аварии приближался поезд.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», – сообщается в публикации.

В результате ДТП пострадал пассажир поезда, машинист и сотрудник транспортной безопасности.

Из-за аварии поезд прибыл в Комаричи с опозданием почти на 2,5 часа.

Подобный случай произошел в начале февраля в Краснодарском крае. Несмотря на запрещающий сигнал светофора, мужчина за рулем большегруза выехал на рельсы.

В этот момент к машине приближался поезд, который и сбил автомобиль. В результате приехавшим на место медикам спасти водителя большегруза не удалось.

Ранее в Подмосковье поезд снес автобус, который пытался переехать рельсы прямо перед составом.