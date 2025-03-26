Дюмина включили в состав наблюдательного совета «Роскосмоса»

Алексей Дюмин, помощник президента РФ и секретарь Государственного совета, вошел в Наблюдательный совет «Роскосмоса» в качестве представителя главы государства. Указ о назначении подписал Владимир Путин, одновременно прекратив полномочия Игоря Левитина, занимавшего пост советника президента по транспорту.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, указано, что назначение Дюмина произведено в соответствии с Федеральным законом № 215-ФЗ. Левитин, ранее отвечавший за международное сотрудничество в транспортной сфере, покинул совет корпорации.

«Назначить членом наблюдательного совета Государственной корпорации «Роскосмос» помощника президента Российской Федерации Дюмина А.Г.», — говорится в указе.

24 марта заместителем гендиректора по пилотируемым и автоматическим комплексам «Роскосмоса» был назначен космонавт, Герой России Сергей Крикалев.

Ранее Путин разрешил «Роскосмосу» иметь одну машину с мигалкой.