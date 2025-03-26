Росавиация разрешила «Яковлеву» запустить серийное производство самолетов МС-21

Росавиация одобрила авиастроительной компании «Яковлев» серийное производство самолетов МС-21. Об этом пишет ТАСС.

Необходимый сертификат компания получила после выездной проверки, проведенной комиссией Росавиации, отметило агентство. Также у компании есть разрешение на производство самолета SSJ-100.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

17 марта министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщил, что начало сертифицированных полетов полностью импортозамещенного пассажирского лайнера МС-21, оснащенного двигателями ПД-14 российского производства, запланировано на лето 2025 года. Разработчики уже начали проводить испытательные полеты МС-21, но пока самолет работает на двигателях зарубежного производства, добавил он.

До этого независимый эксперт Алексей Захаров заявил, что российские авиакомпании получат партию из 15 новых МС-21. Первые такие самолеты должны поступить на рынок в течение ближайших полутора лет. При этом специалист предупредил, что не стоит ждать быстрого завершения процесса импортозамещения в области авиации.

Ранее Алиханов на форуме NAIS назвал ошибки в строительстве самолетов недопустимыми.