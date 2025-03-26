Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Росавиация разрешила «Яковлеву» запустить серийное производство самолетов МС-21

Росавиация одобрила «Яковлеву» серийное производство самолетов МС-21
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Росавиация одобрила авиастроительной компании «Яковлев» серийное производство самолетов МС-21. Об этом пишет ТАСС.

Необходимый сертификат компания получила после выездной проверки, проведенной комиссией Росавиации, отметило агентство. Также у компании есть разрешение на производство самолета SSJ-100.

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

17 марта министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщил, что начало сертифицированных полетов полностью импортозамещенного пассажирского лайнера МС-21, оснащенного двигателями ПД-14 российского производства, запланировано на лето 2025 года. Разработчики уже начали проводить испытательные полеты МС-21, но пока самолет работает на двигателях зарубежного производства, добавил он.

До этого независимый эксперт Алексей Захаров заявил, что российские авиакомпании получат партию из 15 новых МС-21. Первые такие самолеты должны поступить на рынок в течение ближайших полутора лет. При этом специалист предупредил, что не стоит ждать быстрого завершения процесса импортозамещения в области авиации.

Ранее Алиханов на форуме NAIS назвал ошибки в строительстве самолетов недопустимыми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами