Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские авиакомпании получат партию новых самолетов МС-21

Авиакомпании России получат партию из 15 самолетов МС-21
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Авиакомпании России получат партию из 15 новых самолетов МС-21. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на независимого авиаэксперта Алексея Захарова.

«В ближайшие полтора года на рынок поступят 15 первых машин, планеры которых уже заготовлены на авиационных заводах в Иркутске и Комсомольске-на-Амуре. Их осталось только оснастить двигателями и технической начинкой», — заявил Захаров.

Он добавил, что в ближайшие пять лет российское авиастроение выпустит 300-350 самолетов различных моделей. Тем не менее, как подчеркнул Захаров, не стоит ожидать, что в области авиации импортозамещение произойдет очень быстро.

Также глава Минпромторга Антон Алиханов на заседании президиума совета законодателей заявил, что первые полеты пассажирских среднемагистральных и ближнемагистральных самолетов МС-21 и SJ-100 с российскими двигателями ожидаются в первой половине текущего года.

Ранее сообщалось, что испытания импортозамещенных SSJ-100 New пройдут в начале 2025 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами