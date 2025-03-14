Российские авиакомпании получат партию новых самолетов МС-21

Авиакомпании России получат партию из 15 новых самолетов МС-21. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на независимого авиаэксперта Алексея Захарова.

«В ближайшие полтора года на рынок поступят 15 первых машин, планеры которых уже заготовлены на авиационных заводах в Иркутске и Комсомольске-на-Амуре. Их осталось только оснастить двигателями и технической начинкой», — заявил Захаров.

Он добавил, что в ближайшие пять лет российское авиастроение выпустит 300-350 самолетов различных моделей. Тем не менее, как подчеркнул Захаров, не стоит ожидать, что в области авиации импортозамещение произойдет очень быстро.

Также глава Минпромторга Антон Алиханов на заседании президиума совета законодателей заявил, что первые полеты пассажирских среднемагистральных и ближнемагистральных самолетов МС-21 и SJ-100 с российскими двигателями ожидаются в первой половине текущего года.

Ранее сообщалось, что испытания импортозамещенных SSJ-100 New пройдут в начале 2025 года.