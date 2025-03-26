В «Русагро» сообщили о готовности сотрудничать с органами

«Русагро»: обыски в компании никак не связаны с текущей деятельностью холдинга

Обыски, проведенные 26 марта в офисах агрохолдинга «Русагро», не связаны с текущей деятельностью компании. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-служба холдинга, подчеркнув, что производственные процессы продолжаются в штатном режиме, а руководство находится на рабочих местах.

В заявлении компании уточнили, что все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме. «Мы соблюдаем законодательство и готовы оказывать содействие уполномоченным органам», — добавили в «Русагро».

«Все производственные площадки работают. Мы уверены в прозрачности своей работы и рассчитываем на скорейшее завершение процедур», — заявили в пресс-службе.

26 марта был задержан основатель «Русагро» Вадим Мошкович. Следственные действия с основателем агрохолдинга «Русагро» проводятся в рамках дела о хищении денежных средств, его статус пока не определен. Если его вину признают, то ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

Вадим Мошкович основал один из крупнейших агрохолдингов страны «Русагро» в 2004 году. С 2006 года он был сенатором от Белгородской области в Совете Федерации. В 2023-м журнал Forbes оценил состояние Мошковича в $2,3 млрд.

Ранее рынок отреагировал на задержание Мошковича.