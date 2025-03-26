В Испании раскрыли крупную сеть телефонного мошенничества

Испанская полиция ликвидировала преступную группировку, занимавшуюся массовым телефонным мошенничеством, были задержаны 73 человека. Об этом сообщается в пресс-релизе полиции королевства.

«Сотрудники национальной полиции ликвидировали кол-центр в Аликанте… 73 человека были задержаны, а в Валенсии, Барселоне и Аликанте было проведено в общей сложности 22 одновременных обыска», — говорится в релизе.

По данным правоохранительных органов, мошенники создали в Аликанте кол-центр, который работал круглосуточно. Преступная группировка обманывала людей, которая посещала фальшивые сайты знакомств.

По информации полиции, преступники звонили и угрожали пострадавшим расправой, используя видеозаписи актов насилия, и вымогали деньги. В результате деятельности группировки было получено более €2 млн, которые «отмывались» через фиктивные фирмы и салоны красоты в Валенсии.

В ходе следственных мероприятий испанская полиция изъяла у мошенников €250 тысяч наличными, оружие, 20 автомобилей. Кроме того, были заморожены 129 банковских счетов и конфисковала более 20 автомобилей. Семь подозреваемых арестованы.

В январе заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов рассказал, что ежедневно мошенники совершают около 20 млн звонков россиянам. Из них срабатывает чуть больше тысячи, при этом ущерб от них значительный. Филиппов также рассказал, что в настоящий момент у МВД в производстве находятся уголовные дела о 29 кол-центрах, расположенных на территории РФ.

Ранее в МВД России назвали число людей, вовлеченных в мошеннические схемы.