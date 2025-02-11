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В МВД назвали число людей, вовлеченных в мошеннические схемы

МВД: 2 млн человек вовлечены в обналичивание похищенных мошенниками средств
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В теневую сеть обналичивания украденных средств вовлечены более 2 миллионов человек, включая мошенников из зарубежных колл-центров. Об этом изданию aif.ru сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.

«По оценкам экспертов, в преступную деятельность по обналичиванию похищенных финансов вовлечено более 2 миллионов человек», — отметил Филиппов.

Он добавил, что речь идет о «дропах», которые передают третьим лицам данные своих банковских карт, и о зарубежных мошенниках, которые ставят им задачи.

Филиппов отметил, что злоумышленники чтобы избежать наказания действуют не в своих странах: колл-центр, находящийся в одной стране, нацелен на жертв, проживающих в другой. Он также подчеркнул, что это является общемировой тенденцией.

Кроме того, Филиппов указал, что в условиях специальной военной операции (СВО) задержать зарубежных мошенников крайне сложно, поскольку большинство западных государств не взаимодействуют с Россией в правоохранительных вопросах.

До этого Филиппов заявил, что дистанционные аферисты стали активнее пользоваться услугами курьеров для хищения накоплений.

Ранее было названо ультимативное средство против телефонных мошенников

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