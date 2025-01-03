В МВД раскрыли количество звонков мошенников жителям РФ

Ежедневно мошенники совершают около 20 млн звонков россиянам. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.

По словам Филиппова, из 20 млн звонков срабатывает чуть больше тысячи, при этом ущерб от них значительный. Он рассказал, что в настоящий момент у МВД в производстве находятся уголовные дела о 29 колл-центрах, расположенных на территории РФ.

В декабре представитель одного из сотовых операторов в беседе с «Ведомостями» рассказал, что телефонные мошенники начали использовать схему «взлома» мессенджеров, чтобы украсть деньги потерпевших.

До этого сообщалось, что правительство России отменило возможность звонить через интернет на мобильные и стационарные телефоны для борьбы с мошенничеством. Кабмин исключил лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации, которая могла помогать мошенникам с помощью сети выходить на связь с гражданином, использующим стационарное или мобильное устройство.

Ранее эксперт рассказал о тяжелом психологическом состоянии жертв телефонных мошенников.