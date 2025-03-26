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Врачи помогли мужчине, который безостановочно икал два года

Daily Mail: врачи в Ливане помогли пациенту, который два года икал из-за редкого диагноза
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Shutterstock

Врачи в Ливане помогли мужчине, который безостановочно икал на протяжении двух лет, пишет Daily Mail.

93-летний мужчина поступил в больницу с жалобами на сильную усталость и непрекращающуюся икоту. Предыдущее лечение, включая миорелаксанты, антипсихотические препараты и средства от кислотного рефлюкса, не приносило облегчения.

Анализы крови выявили у пациента аномально высокий уровень эозинофилов — белых кровяных телец, борющихся с паразитами и аллергенами. Последующая биопсия пищевода подтвердила диагноз: эозинофильный эзофагит.

Это хроническое иммунное заболевание вызывает скопление эозинофилов в пищеводе, что в типичных случаях приводит к затрудненному глотанию и изжоге. Однако у пациента отсутствовали классические симптомы — только изнурительная икота.

«Это делает случай по-настоящему уникальным. Мы предположили, что воспаление раздражало блуждающий нерв, вызывая спазмы диафрагмы», — отмечает доктор Луис Чаптини.

Лечение местными стероидами дало поразительный эффект — уже через неделю икота у мужчины прекратилась, а уровень эозинофилов нормализовался.

Ранее врач раскрыла основные причины икоты.

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